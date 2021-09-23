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Петржела: я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером "Спартака"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела выразил желание возглавить московский "Спартак".
Фото: Getty images
"Согласился бы я возглавить "Спартак"? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда. "Зенит" навсегда в моем сердце, но от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером "Спартака", - сказал Петржела.

Властимил Петржела возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством "сине-бело-голубые" провели 144 матча, одержали 73 победы, 41 раз сыграли вничью, а также потерпели 30 поражений. Также 68-летний чешский специалист работал главным тренером в пражской "Славии", "Словане", "Спарте", "Сигме", "Нефтчи" и "Банике". Последним клубом Петржелы был "Злин", который он покинул в мае 2018 года.

"Спартак" располагается на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков. В субботу, 25 сентября, подопечные Витории на своем поле примут "Уфу". Начало матча - в 19:00 мск.

Источник: Sport24


Теги: Петржела Зенит Спартак
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