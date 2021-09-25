22-летний футболист получил повреждение в единоборстве против нападающего Адеми. Россиянина увезли на носилках. Сообщается, что у Магкеева подозрение на повреждение крестообразных связок. Если диагноз подтвердится, то защитник пропустит долгое время.
Напомним, Магкеев попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии и Словении. В сентябре Магкеев также пропустил сборы национальной команды из-за травмы.
Магкеева, который вызван в сборную России, унесли на носилках в игре против "Химок"
Источник: СЭ.
Источник: Магкеев, возможно, выбыл с повреждением крестообразных связок
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев получил повреждение в игре 9-го тура чемпионата России против "Химок" (0:0).
Фото: ФК "Локомотив"