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В БАТЭ прокомментировали возможное подписание Ивана Игнатьева

Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Андрей Капский высказался о возможном подписании Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Капского, вопрос согласования документов затянулся.

- Игрок довольно серьёзного уровня — агенты, юристы.
Немного затягивается вопрос согласования документов, оформлений. Общаемся, находимся в процессе, - цитирует Капского "Чемпионат".

В прошлом сезоне Иван Игнатьев выступал за "Оренбург" и тульский "Арсенал" на правах аренды. За туляков нападающий провел три матча и не отметился результативными действиями, в составе уральцев вышел на поле в девяти встречах и также не отметился результативными действиями.

Ранее форвард выступал за "Краснодар", казанский "Рубин", московский "Локомотив", "Урарту", "Сочи", "Кабилию", "Железничар" и самарские "Крылья Советов". Рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.

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