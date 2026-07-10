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Агент Самошникова объяснил переход защитника из "Спартака" в "Рубин"

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника Ильи Самошникова, прокомментировал переход своего клиента в "Рубин".
Фото: ФК "Спартак"
По словам агента, Самошников перешел в "Рубин" за игровой практикой.

- Илья вернулся в Казань, как к себе домой, его хорошо приняли.
Он едет туда за игровой практикой, так что тут сложно что-то еще комментировать, - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".

Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" летом 2025 года и провел за красно-белых семь матчей, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее стало известно, что защитник на правах аренды перешел в казанский "Рубин" до конца сезона-2026/27. Самошников выступал за казанцев с 2020 по 2023 год, также ранее он был игроком московского "Торпедо", ярославского "Шинника" и "Арарата".

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