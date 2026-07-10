Агент Самошникова объяснил переход защитника из "Спартака" в "Рубин"

- Илья вернулся в Казань, как к себе домой, его хорошо приняли.
Он едет туда за игровой практикой, так что тут сложно что-то еще комментировать, - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".
Илья Самошников перешел в московский "Спартак" из столичного "Локомотива" летом 2025 года и провел за красно-белых семь матчей, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Ранее стало известно, что защитник на правах аренды перешел в казанский "Рубин" до конца сезона-2026/27. Самошников выступал за казанцев с 2020 по 2023 год, также ранее он был игроком московского "Торпедо", ярославского "Шинника" и "Арарата".