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Джикия объяснил, для чего он перешел в "Локомотив"

Защитник Георгий Джикия объяснил цель своего перехода в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Джикии, он хочет добиваться больших результатов.

- Хочется добиваться больших результатов. И есть четкое понимание того, что интересы команды превыше всего.

Отдам всего себя, чтобы быть полезным клубу. Прекрасно осознаю, что я на финишной прямой, играть в 40 лет — это не про меня, - приводит слова Джикии "СЭ".
В прошлом сезоне Георгий Джикия выступал за турецкий "Антальяспор" - он вышел на поле в 17 встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. По окончании сезона он расторг контракт с клубом, вылетевшим во второй по силе турецкий дивизион.

Летом текущего года центральный защитник на правах свободного агента присоединился к московскому "Локомотиву" и подписал контракт на один год. Ранее Джикия выступал за столичный "Спартак", подмосковные "Химки", нальчикский "Спартак" и пермский "Амкар", также защитник был игроком сборной России.

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