"Будем как-то перестраиваться". В "Краснодаре" высказались о замене Сперцяну

Главный скаут "Краснодара" Максим Бузникин рассказал, как клуб планирует заменить ушедшего Эдуарда Сперцяна.

Фото: ФК "Аль-Ахли"

"Учитывая, что он был одним из ключевых футболистов "Краснодара", одномоментно заменить его не представляется возможным. Команда будет как-то перестраиваться, искать выходы.