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"Будем как-то перестраиваться". В "Краснодаре" высказались о замене Сперцяну

Главный скаут "Краснодара" Максим Бузникин рассказал, как клуб планирует заменить ушедшего Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Аль-Ахли"
"Учитывая, что он был одним из ключевых футболистов "Краснодара", одномоментно заменить его не представляется возможным. Команда будет как-то перестраиваться, искать выходы.

Но что тут поделать – это футбол", - сказал Бузникин.

В текущее летнее трансферное окно капитан "Краснодара" Эдупрд Сперцян перешел в саудовский клуб "Аль-Ахли". Официально об это было объявлено в минувший вторник, 7 июля.

В первом туре нового сезона РПЛ краснодарская команда сыграет в Казани против "Рубина". Матч состоится 25 июля и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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