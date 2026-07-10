"Будем как-то перестраиваться". В "Краснодаре" высказались о замене Сперцяну

"Учитывая, что он был одним из ключевых футболистов "Краснодара", одномоментно заменить его не представляется возможным. Команда будет как-то перестраиваться, искать выходы.
Но что тут поделать – это футбол", - сказал Бузникин.
В текущее летнее трансферное окно капитан "Краснодара" Эдупрд Сперцян перешел в саудовский клуб "Аль-Ахли". Официально об это было объявлено в минувший вторник, 7 июля.
В первом туре нового сезона РПЛ краснодарская команда сыграет в Казани против "Рубина". Матч состоится 25 июля и начнется в 18:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"