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В "Краснодаре" рассказали о трансфере Сперцяна в "Аль-Ахли"

Главный скаут "Краснодара" Максим Бузникин поделился информацией о переходе капитана команды Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Аль-Ахли"
"В диалоге я не участвовал, но с предложением они пришли, как я понял, в начале лета.

Было ли предложение единственным? От "Аль-Ахли" было самым серьезным", - цитирует Бузникина "Матч ТВ".

"Краснодар" официально сообщил об уходе капитана команды и воспитанника своей академии Эдуарда Сперцяна в минувший вторник, 7 июля. Атакующий полузащитник продолжит карьеру в Саудовской Аравии и будет защищать цвета "Аль-Ахли".

Всего в составе "быков" хавбек провел 185 матчей, в которых сделал 102 результативных действия, забив 58 голов и отдав 44 ассиста. Сперцян является вторым бомбардиром в истории краснодарского клуба.

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