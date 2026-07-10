В "Краснодаре" рассказали о трансфере Сперцяна в "Аль-Ахли"

Было ли предложение единственным? От "Аль-Ахли" было самым серьезным", - цитирует Бузникина "Матч ТВ".
"Краснодар" официально сообщил об уходе капитана команды и воспитанника своей академии Эдуарда Сперцяна в минувший вторник, 7 июля. Атакующий полузащитник продолжит карьеру в Саудовской Аравии и будет защищать цвета "Аль-Ахли".
Всего в составе "быков" хавбек провел 185 матчей, в которых сделал 102 результативных действия, забив 58 голов и отдав 44 ассиста. Сперцян является вторым бомбардиром в истории краснодарского клуба.