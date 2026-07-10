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В "Оренбурге" прокомментировали опоздание Томпсона на сборы

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин рассказал, почему вингера Хорди Томпсона еще нет на предсезонных сборах команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Хорди должен вернуться в ближайшее время в расположение "Оренбурга". У него и семьи проблемы с документами. Надеюсь, что скоро он будет с нами.

Конечно, Томпсону будет назначен штраф. В этом плане наша политика не меняется, вне зависимости от того, по каким причинам футболист опоздал на сборы команды", - сказал Волженкин.

Хорди Томпсон присоединился к "Оренбургу" летом 2024 года, перейдя из "Коло-Коло". Действующий контракт 21-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне крайний нападающй принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 6 голевых передач на партнеров. Также чилиец сыграл в 3 встречах минувшего розыгрыша Кубка России и не отметился в них результативными действиями.

Источник: "СЭ"

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