В "Оренбурге" прокомментировали опоздание Томпсона на сборы

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин рассказал, почему вингера Хорди Томпсона еще нет на предсезонных сборах команды.

Фото: ФК "Оренбург"

"Хорди должен вернуться в ближайшее время в расположение "Оренбурга". У него и семьи проблемы с документами. Надеюсь, что скоро он будет с нами.