22-летний опорный полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев выбыл из-за тяжелой травмы на продолжительное время, сообщают СМИ. По данным источника, у игрока, которого наставник "Локо" Марко Николич в последних матчах использует на позиции центрального защитника, диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Сообщается, что на следующей неделе ему будет сделана операция.
Напомним, что Магкеев был заменен из-за серьезного повреждения на 81 минуте матча 9 тура Российской премьер-лиги "Химки" - "Локомотив", который окончился вничью со счетом 0:0. Ранее футболист был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022 в качестве защитника.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Магкеев порвал "кресты", операция на следующей неделе
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Станислав Магкеев выбыл на продолжительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки.
Фото: РПЛ