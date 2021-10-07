Напомним, ранее сообщалось, что Рыбус усугубил прежнюю травму голеностопа, находясь в расположении сборной Польши. 32-летний футболист пропустил 5 последних матчей "Локо".
"Мацей чувствует себя хорошо. Он уже почти залечил свою травму. Мацей вернется к следующей игре "Локомотива", - сказал Пекарски.
Защитник Мацей Рыбус выступает за "Локомотив" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей в составе "железнодорожников", результативными действиями не отметился. В общей сложности за московский клуб он сыграл в 117 матчах, забив 3 гола.
Следующий матч "Локо" проведет 16 октября - в гостях москвичи сыграют против "Рубина".
Источник: Sport24
Агент: Рыбус уже почти залечил свою травму
Агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: РПЛ