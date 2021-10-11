Таски напомнил об опыте работы Гисдоля в немецкой Бундеслиге. По мнению Сердара, этому тренеру по силам добиться успеха в "Локомотиве".
"Маркус Гисдоль уже был тренером в клубах сильной лиги, такой как немецкая Бундеслига. Например, он работал в "Хоффенхайме" и "Кельне". И он уже работал вместе с Ральфом Рангником. Думаю, с "Локомотивом" он может добиться успеха", - сказал Таски.
Напомним, что ранее пост наставника "Локомотива" покинул серб Марко Николич. Впоследствии клуб объявил о договоренности с Маркусом Гисдолем. Вскоре немецкий специалист официально станет главным тренером "Локо".
Источник: Спорт-Экспресс
Таски: думаю, с "Локомотивом" Гисдоль может добиться успеха
Бывший игрок "Спартака" и сборной Германии Сердар Таски поделился мнением о перспективах Маркуса Гисдоля на посту главного тренера "Локомотива".
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