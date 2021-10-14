Матчи Скрыть

Сделать ставку

Агент Самошникова: существует вероятность, что Илья сыграет с "Локомотивом"

Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал о состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"
- Самошников еще не тренировался в общей группе с футболистами "Рубина", но игрок находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы.

Сыграет ли он против "Локомотива"? Вероятность существует, - приводит слова Моисеева "РБ Спорт".

Напомним, Самошников повредил голеностоп в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Нижним Новгородом" (0:1).

Встреча "Рубина" и "Локомотива" состоится 16 октября на "Ак Барс Арене" в Казани. Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по московскому времени. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.


Теги: Самошников Рубин Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Баринов рассказал об атмосфере в "Локомотиве" после прихода Гисдоля
Зинченко вернулся в общую группу "Манчестер Сити"
"Барселона" намерена прописать в новом контракте Фати отступные в 1 млрд евро 1
Орлов: когда играет Бакаев за "Спартак" и забивает, я слышу, что поют комментаторы. Ну это все, конец! 5
Агент Самошникова: существует вероятность, что Илья сыграет с "Локомотивом"
СМИ: "ПСЖ" готов предложить Холанду зарплату более 40 млн евро в год 6
Источник: Гисдоль обязал игроков "Локомотива" приезжать на тренировки за 2 часа до начала 5
"В команде его подкалывали". Жирков - об интимном видео Дзюбы 3
Источник: "Динамо" ведет переговоры с Евгеньевым и Грулевым по продлению контрактов 1
Жирков: жду предложений зимой. Еще годик точно поиграть можно 1
Орлов сообщил, что "Зенит" проиграл "Уфе" в закрытом матче 9
Защитник "Спартака" Маслов приступил к тренировкам в тренажерном зале
Источник: "Спартак" получил за аренду Крала в "Вест Хэм" 1,1 млн евро
В сеть слили сумму трансфера Кофрие в "Спартак" 7
Колосков: в данный момент у сборной России нет никакой необходимости в Дзюбе 1
Смородская - о сборной России: слава Богу, что Черчесова уволили. Это было правильным решением 2
"Динамо" подписало соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией "Россия"
Жирков о матче Франция - Россия: хотел встать и послать Слуцкого, но сдержался. После игры сказал ему - дальше без меня 7
Источник: домашний стадион "Спартака" находится в залоге в банке "ВТБ" 25
Источник: Мамаеву прооперировали ахилл в Финляндии
Жирков: подходил к Абрамовичу и просил отпустить в "Спартак", хотелось вернуться в Россию. Но отпустили только в "Анжи" 10
Червиченко: позиция вратаря - последнее, чем нужно заниматься "Спартаку" 5
Агент Глебова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Спартак" будущей зимой 1
Тихонов - об информации о своем возможном уходе из "Астаны": я слишком много знаю, чтобы удивляться 1
Драматичное поражение "Алании" и дежурная победа лидера. Обзор 17-го тура ФНЛ 1
Агент Хендрикса опроверг информацию о желании "Спартака" продать зимой голландского полузащитника 2
Источник: Тихонова уволят из "Астаны" по окончании сезона даже в случае "золотого дубля" 6
Камоцци прокомментировал информацию о своем участии в будущей трансферной кампании "Спартака" и интересе к Камара 5
"Барселона" продлила контракт с Педри, отступные - 1 миллиард евро 5
"Зенит-2" в большинстве победил "Красаву". В первом круге клуб Савина выиграл 6:0 1
Все новости
-