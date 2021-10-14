- Самошников еще не тренировался в общей группе с футболистами "Рубина", но игрок находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы.
Сыграет ли он против "Локомотива"? Вероятность существует, - приводит слова Моисеева "РБ Спорт".
Напомним, Самошников повредил голеностоп в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Нижним Новгородом" (0:1).
Встреча "Рубина" и "Локомотива" состоится 16 октября на "Ак Барс Арене" в Казани. Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по московскому времени. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Агент Самошникова: существует вероятность, что Илья сыграет с "Локомотивом"
Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал о состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"