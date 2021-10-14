Ребров отметил, что полузащитник "Спартака" Виктор Мозес призвал хавбека "красно-белых" Зелимхана Бакаева играть командно в перерыве матча с "Наполи". Также Артем рассказал о подсказках, которые дает партнерам по команде защитник Андрей Ещенко.
"Я еще никогда не видел Мозеса таким заряженным, как в Неаполе. В перерыве он сказал Бакаеву: "Ты не Марадона, играй в пас".
Ещенко добавил: "Бака, посмотри, как Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку".
Вообще, подсказки Еща – особая тема. Несмотря на веселуху и смешки, он здорово в футболе разбирается, может указать ребятам на правильные вещи", - сообщил Ребров.
Напомним, что, обыграв "Наполи" в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы, "Спартак" вышел на второе место в турнирной таблице квартета C. В активе "красно-белых" три очка. Лидирует в группе "Легия", набравшая шесть очков.
Источник: Sports.ru
"Ты не Марадона, играй в пас". Ребров рассказал, как Мозес отчитал Бакаева в перерыве матча с "Наполи"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал, о чем игроки "красно-белых" разговаривали в перерыве матча Лиги Европы с "Наполи" (3:2).
Фото: РПЛ