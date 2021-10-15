"Крылья Советов" выйдут на матч с "Нижним Новгородом" в футболках с "космическим" дизайном

"Крылья Советов" на матче 11 тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" организуют специальную акцию в честь 60-летия первого полета человека в космос и запуска на МКС первого в мире киноэкипажа.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" выйдут на домашний матч 11 тура Российской премьер-лиги против "Нижнего Новгорода" 17 октября в специальных "космических" футболках, сообщила Rusfootball.info пресс-служба самарского клуба.



В городе, где производятся ракетоносители "Союз", проходят мероприятия, посвященные 60-летию первого полета человека в космос. 5 октября с помощью продукции самарских предприятий был осуществлен запуск на МКС первого в мире киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, участвующих в съемке фильма "Вызов".



В честь этого события игроки "Крыльев Советов" выйдут на игру с "Нижним Новгородом" в футболках с фамилиями футболистов в космической стилистике и специальными шевронами в поддержку фильма "Вызов" и ведущих городских предприятий космической отрасли.