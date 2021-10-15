- Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры. Как в недавнем дерби со "Спартаком"? Именно. Какая разница - скучный матч, не скучный. Мое дело - я вышел на поле и обыграл "Спартак". И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с "Краснодаром" у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0, - передает слова Акинфеева Sport24.
В домашнем матче 8 тура Российской премьер-лиги против "Спартака" ЦСКА с Игорем Акинфеевым в воротах одержал победу со счетом 1:0. При этом красно-синие нанесли всего 3 удара по воротам противника за матч, из который только 1 (голевой) пришелся в створ. Матч 10 тура РПЛ на "ВЭБ Арене" между ЦСКА и "Краснодаром" закончился вничью со счетом 0:0, при этом "армейцы" нанесли 14 ударов по воротам "быков", 10 из которых попали в створ.
Акинфеев: я вышел на поле и обыграл "Спартак", и пускай это будет худшее дерби в истории
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к выбору "результат или качество игры".
Фото: РПЛ