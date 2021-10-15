- Когда Березуцкого назначили главным тренером ЦСКА - он сразу стал для меня Алексеем Владимировичем? Именно так. А когда был помощником - был Лехой? Да. Могу раскрыть секрет. В один из первых дней, когда его назначили, пара футболистов - без имен - тоже начала: "Леха, Леха". Я им сказал: "Слышьте, вы - какой он вам Леха? Это Алексей Владимирович, главный тренер ПФК ЦСКА". Не знаю, обиделись они или нет - я сказал это в жесткой форме, но считаю, что должна быть субординация, тем более, когда дело касается молодых ребят. Для меня он может быть Лехой вне работы - а на стадионе, базе - только так, по имени-отчеству, - приводит слова Акинфеева Sport24.
В июне 2021 года 39-летний тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после расставания клуба с хорватским специалистом Ивицей Оличем был назначен исполняющим обязанности главного тренера "армейцев", а 19 июля - главным тренером. Под руководством Березуцкого ЦСКА в текущем сезоне в 11 матчах во всех турнирах одержал 6 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения. В настоящее время красно-синие занимают шестую строчку турнирной таблицы РПЛ с 17 набранными очками после 10 сыгранных туров, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков, а от находящегося на втором месте "Динамо" на 2 очка. Ранее, во время игровой карьеры Березуцкого, он в качестве защитника играл вместе с 35-летним на данный момент голкипером Игорем Акинфеевым.
Акинфеев: сказал им - слышьте, вы, какой он вам Леха? Это Алексей Владимирович, главный тренер ПФК ЦСКА
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как обращается к главному тренеру клуба и своему бывшему партнеру по команде Алексею Березуцкому.
Фото: ПФК ЦСКА