Мещеряков затронул тему смены главного тренера в московском клубе.
"Перестановки в "Локомотиве"? Есть руководители, которые определяют стратегию и принимают решения. Бремя руководителей - отвечать за принятые решения. Руководители принимают решение и по главному тренеру. Наверняка они выбирали на основании каких-то принципов. Будем смотреть дальше", - заявил Мещеряков.
Напомним, что ранее пост главного тренера "Локомотива" покинул Марко Николич. Московский клуб договорился с сербским специалистом о расторжении контракта. Через некоторое время главным тренером "Локо" был назначен немец Маркус Гисдоль.
Отметим, что на данный момент "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе "железнодорожников" 18 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Мещеряков прокомментировал кадровые изменения в "Локомотиве"
Экс-глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о кадровых изменениях в клубе.
Фото: "Локомотив"