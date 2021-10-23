"Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение - воспользовался бы им. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства", - сказал Сантос.
Защитник Дуглас Сантос перешел в "Зенит" в июле 2019 из немецкого "Гамбурга" за 13 млн евро. Действующее соглашение бразильца с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. В общей сложности за "Зенит" он сыграл в 87 матчах, забил 3 мяча и стал автором 16 результативных передач.
Напомним, ранее о своем желании играть за сборную России заявил другой бразильский игрок "Зенита" - полузащитник Клаудиньо.
Источник: Р-Спорт
Дуглас Сантос: если бы был шанс сыграть за сборную России, воспользовался бы им
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос заявил, что был бы не против натурализации и игры за сборную России.
Фото: Чемпионат