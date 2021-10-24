"Полностью провалили игру, пропустили много голов, что непозволительно! Да, могли избежать, если бы действовали лучше!
Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам ещё предстоит серьёзный разговор, который пройдёт в ближайшее время.
На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы", - приводит слова Джикии "Спорт-экспресс".
Напомним, в составе "Зенита" по два мяча забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также отличились Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У "Спартака" отметился Квинси Промес.
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Джикия - о разгроме от "Зенита": после такого поражения нам предстоит серьезный разговор
Капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о разгромном поражении от "Зенита" (1:7) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"