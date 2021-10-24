Ловчев раскритиковал тренерский штаб "Спартака" за организацию игры команды в защите. Также он высказался об укомплектованности "красно-белых". По мнению ветерана "Спартака", наставник команды Руй Витория не получил качественного кадрового усиления в летнее трансферное окно.
"Спартак" за последние три игры пропустил 13 голов. Это нормально? Это говорит о том, что люди, работающие в клубе с защитой, вратарем… Я не знаю, они должны куда-то деться, чтобы их не видели и не слышали. Эти люди не умеют организовывать оборону команды.
"Спартак" совершенно не укомплектован на те задачи, которые озвучили. Под Виторию пока никого не купили", - заявил Ловчев.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. "Спартак" занимает седьмое место в таблице. В активе "красно-белых" 17 очков.
Источник: Матч ТВ
Ловчев: "Спартак" совершенно не укомплектован на озвученные задачи. Под Виторию пока никого не купили
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев отреагировал на поражение команды от "Зенита" в поединке 12-го тура РПЛ (1:7).
Фото: РИА Новости