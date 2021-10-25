Гендиректор "Сочи" прокомментировал поражение от "Локомотива"

Рубашко заявил, что "Сочи" в некоторых моментах не повезло в матче с "Локомотивом". Также он отметил, что сочинцам следовало раньше активизировать давление по ходу игры с "Локо".
"Можно говорить, что не повезло. Может быть, нужно было добавить чуть раньше, активизировать давление. Отчасти были моменты, когда не повезло, но на них сетовать не хочется, а хочется уверенно выигрывать", - сказал Рубашко.
Отметим, что на данный момент "Сочи", набрав 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.
Источник: ТАСС
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Фото: "СЭ"