Ранее появилась информация, что болельщики "Спартака", представляющие объединения Fratria и Supporters group, встретятся с игроками и главным тренером команды Руем Виторией на этой неделе. Отмечается, что на встрече будут обсуждаться неудовлетворительные результаты "красно-белых" в последних матчах.
"Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет", - приводит слова Зеленова Sport24.
Напомним, в воскресенье, 24 октября, в Санкт-Петербурге "Спартак" проиграл "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:7. Игра прошла на "Газпром Арене". Уже после первой половины встречи москвичи уступали со счетом 0:4. Единственный мяч в составе "Спартака" в начале второго тайма забил Квинси Промес.
Источник: болельщики "Спартака" встретятся с командой для обсуждения неудачных выступлений в последних матчах
В "Спартаке" заявили о готовности провести встречу с болельщиками после разгрома от "Зенита"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил о готовности клуба провести встречу с болельщиками после разгромного поражения от "Зенита" (1:7) в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"