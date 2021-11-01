Мурзагулов напомнил, что Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ. Также он заявил, что решение не вызывать Гамида в сборную, видимо, продиктовано тактическими соображениями тренерского штаба национальной команды.
"Даже не надо быть крупным футбольным специалистом, чтобы посмотреть в таблицу бомбардиров и понять, кто является лучшим нападающим нашей страны. Никто не сомневается в компетентности нашего тренерского штаба, поэтому я рассматриваю это решение исключительно в какой-то тактической плоскости. Видимо, будет какая-то другая игра, потому что Гамид забивает из своих полутора моментов — два гола. Думаю, усилил бы сейчас добрую половину команд мирового футбола", - сказал Мурзагулов.
Отметим, что сегодня, 1 ноября, сборная России объявила окончательный состав на матчи отборочного раунда ЧМ-2022, которые пройдут в ноябре. 11 ноября команда Валерия Карпина примет сборную Кипра в Петербурге. 14 ноября россияне проведут заключительную игру группового этапа отбора на чемпионат мира против сборной Хорватии в Сплите.
Напомним, что Гамид Агаларов возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив 11 голов.
Источник: Спорт-Экспресс
Объявлен итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
В "Уфе" отреагировали на непопадание Агаларова в состав сборной России
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о непопадании форварда башкирской команды Гамида Агаларова в состав сборной России на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.
Фото: "Уфа"