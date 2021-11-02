Уткин рассказал о разговоре с Мусаевым, после которого он перестал играть за "Краснодар"

Полузащитник Даниил Уткин, выступающий за "Ахмат" на правах аренды, высказался о проблемах с игровой практикой, с которыми он столкнулся в "Краснодаре".

Фото: Sport24

- Ты перестал появляться в основе "Краснодара" после ноябрьского поражения от "Химок". Мусаев объяснил, почему так произошло?



- Да, я разговаривал с ним. У нас был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение - но факт остается фактом. Что за разговор? Я высказал мнение относительно всей моей ситуации. Он - свое. Мы пожали руки и продолжили работать. Это был обычный разговор, без повышенных тонов, - заявил Уткин.



Напомним, что Уткин перешел из "Краснодара" в "Ахмат" на правах аренды в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 12 матчей и забил три гола.



Отметим, что "Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненской команды 15 очков. "



Источник: - Да, я разговаривал с ним. У нас был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение - но факт остается фактом. Что за разговор? Я высказал мнение относительно всей моей ситуации. Он - свое. Мы пожали руки и продолжили работать. Это был обычный разговор, без повышенных тонов, - заявил Уткин.Напомним, что Уткин перешел из "Краснодара" в "Ахмат" на правах аренды в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 12 матчей и забил три гола.Отметим, что "Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненской команды 15 очков. " Краснодар " имеет в запасе 21 очко и занимает шестое место в таблице.Источник: Sport24