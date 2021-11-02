Даниил Уткин: если в РПЛ отменят лимит - приедут иностранцы и будут играть за бюджетные деньги. Это странно

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

Фото: "Матч ТВ"





"У нас большинство клубов бюджетные. Если не будет лимита - приедут иностранцы и будут играть за бюджетные деньги. Это странно. Я не против отмены лимита, если это так нужно всем, но я не считаю, что это главная причина провала наших клубов в Европе. И не в том дело, что у нас лига как-то не так построена. Причину нужно искать глубже - в детском футболе, в детских тренерах", - сказал Уткин.



Напомним, что Уткин выступает за "Ахмат" на правах аренды. Он перешел в грозненский клуб из "Краснодара" минувшим летом. В текущем розыгрыше чемпионата России 22-летний игрок принял участие в 12 матчах и забил три гола.



Отметим, что "Ахмат" пребывает на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе грозненцев 15 очков.



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Уткин рассказал о разговоре с Мусаевым, после которого он перестал играть за "Краснодар" Уткин отметил, что лимит - не основная причина неудачных выступлений российских команд в еврокубках. По его словам, причину нужно искать в детском футболе."У нас большинство клубов бюджетные. Если не будет лимита - приедут иностранцы и будут играть за бюджетные деньги. Это странно. Я не против отмены лимита, если это так нужно всем, но я не считаю, что это главная причина провала наших клубов в Европе. И не в том дело, что у нас лига как-то не так построена. Причину нужно искать глубже - в детском футболе, в детских тренерах", - сказал Уткин.Напомним, что Уткин выступает за "Ахмат" на правах аренды. Он перешел в грозненский клуб из "Краснодара" минувшим летом. В текущем розыгрыше чемпионата России 22-летний игрок принял участие в 12 матчах и забил три гола.Отметим, что "Ахмат" пребывает на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе грозненцев 15 очков.Источник: Sport24