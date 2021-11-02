Уткину напомнили о появлявшихся в разное время слухах насчет его возможного перехода в ЦСКА и спросили, мог ли он пополнить состав "армейцев".
"Это больше раздувают. Не могу сказать, что я когда-либо был близок к переходу в ЦСКА. Это неправда", - сказал в ответ Уткин.
Напомним, что Уткин выступает за "Ахмат" на правах аренды. Он перешел в грозненский клуб из "Краснодара" в летнее трансферное окно.
В текущем розыгрыше РПЛ Уткин провел 12 матчей. На счету 22-летнего полузащитника три забитых мяча.
Источник: Sport24
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Даниил Уткин рассказал, мог ли он перейти в ЦСКА
Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин высказался об информации, согласно которой он мог перейти в ЦСКА.
Фото: Sport24