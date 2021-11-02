Ранее стало известно, что компания шейха Мансура из ОАЭ, ведет переговоры с владельцами "Спартака" о покупке 20% акций "красно-белых".
По информации источника, весной 2020 года, до начала пандемии коронавируса, представители CFG вышли на переговоры с "Зенитом". Эта компания планировала вложиться в клуб из Санкт-Петербурга и приобрести часть акций. Отмечается, что тогда "Газпром" отказал шейхам.
После этого арабская компания переключилась на "Сочи". Сообщается, что был проведен раунд переговоров с Борисом Ротенбергом. Договорится также не удалось. С началом карантина все переговоры были приостановлены.
"Зенит" единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 13-ти матчах 29 очков. В двух последних играх подопечные Семака победили "Спартак" (7:1) и "Динамо" (4:1). Сегодня "сине-бело-голубые" в Турине сыграют с "Ювентусом" в Лиге чемпионов.
"Сочи" располагается на 3-й строчке в РПЛ, отставая от "Зенита" на 5 очков. Сочинцы не сумели пройти квалификацию Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей сербскому "Партизану" в 3-м раунде отбора.
Источник: РБ Спорт
СМИ: до "Спартака" арабские шейхи вели переговоры с "Зенитом" и "Сочи"
Еще до начала пандемии представители компании City Football Group (CFG), владеющей "Манчестер Сити", общались на предмет возможного приобретения с "Зенитом" и "Сочи".
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