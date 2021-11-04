Напомним, ранее сообщалось, что представители "Ромы" наблюдали за игрой Азмуна на матче "Зенита" с "Ювентусом" в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Эта встреча завершилась победой туринцев со счетом 4:2, Азмун забил один из голов петербургской команды.
Пинту в своем комментарии опроверг данные об интересе "Ромы" к Азмуну.
"Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги чемпионов. Но "Рома" не проявляет интерес к Азмуну, это фейк", - заявил Пинту.
Отметим, что в текущем сезоне Азмун провел 16 матчей за "Зенит" во всех турнирах и забил девять голов.
Источник: Sport24
В "Роме" прокомментировали информацию об интересе к Азмуну
Спортивный директор "Ромы" Тьягу Пинту прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.
Фото: "Зенит"