"Пока игрок функционирует и не приносит негатива в раздевалку в связи с тем, что нередко остается в запасе, думаю, клубу нужно с ним договориться о новом контракте. Выходя на замену, Дзюба старается и порой делает разницу. Сейчас ему выпала сложная роль - он играет меньше, чем раньше. Нужно посмотреть, готов ли он к ней. Если нет - тогда это точно проблема внутри коллектива", - приводит слова Корнеева "СЭ".
В текущем сезоне Артем Дзюба забил 7 мячей в 13 матчах РПЛ. При этом в трех последних матчах команды со "Спартаком", "Динамо" и "Ювентусом" Дзюба выходил только на замену, но успел отличиться 2 голами и 1 ассистом. Контракт 33-летнего форварда с "Зенитом" действует до лета 2022 года. Его текущая трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt - 10 млн евро.
Корнеев: контракт с Дзюбой стоит продлять, если он готов выходить на замену
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением о скором окончании контракта Артема Дзюбы с питерским клубом.
Фото: ФК "Зенит"