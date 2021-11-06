— Это все чушь. Пусть идет в "Спартак" — тогда им еще долго придется плестись позади "Зенита". Всем будет хорошо от этого, — рассказал Боярский в интервью Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший наставник сборной России может стать тренером сборной Польши.
"Спартак" после 13 туров занимает девятую позицию чемпионата России, набрав 18 очков. "Зенит" с 29 очками возглавляет турнирную таблицу.
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Боярский: пусть Черчесов идет в "Спартак" — тогда им еще долго придется плестись позади "Зенита"
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал информацию о том, что российский специалист Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.
Фото: ТАСС