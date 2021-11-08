Клаудиньо отметил, что не хотел сыграть грубо в эпизоде, по итогам которого получил прямую красную карточку. Также он заявил, что судья мог бы ограничиться желтой карточкой. Помимо этого, полузащитник "Зенита" принес извинения за свой фол.
"Фол с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось. К слову, это было моё первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная. В любом случае, хотел бы извиниться перед Адамовым", - сказал Клаудиньо.
Отметим, что "Зенит" имеет в активе 30 очков и продолжает лидировать в РПЛ. "Урал", набрав 11 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Клаудиньо провел за "Зенит" девять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Клаудиньо: хотел бы извиниться перед Адамовым. Не собирался играть так грубо
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 14-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0).
Фото: "Зенит"