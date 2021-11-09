"Селихов явно обретает уверенность. Я за него очень рад. <...> Что же в этом сезоне произошло с Максименко? Мое мнение - виной всему плохая физическая форма. Может, ошибаюсь, но визуально у него лишний вес", - сказал Булатов в интервью "Спорт-Экспрессу".
В сезоне 2021/2022 Максименко принял участие в 17 играх за московский клуб, в которых пропустил 28 мячей. В двух своих последних матчах российский вратарь пропустил четыре от "Лестера" и семь от "Зенита". Селихов сыграл в 4 играх в новом сезоне и пропустил 4 гола. В последнем матче "Спартака" в Лиге Европы против "Лестера" голкипер потащил пенальти от Джейми Варди. Та встреча завершилась со счетом 1:1.
Булатов - о вратарях "Спартака": Селихов обретает уверенность, а у Максименко лишний вес
Экс-игрок московского "Спартака" Виктор Булатов поделился мнением о форме вратарей "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"