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Быстров: в "Спартаке" как-то выпил за 3 дня до матча. Чуть не умер на поле

Экс-полузащитник московского "Спартака" Владимир Быстров рассказал историю, произошедшую с ним в клубе.
Фото: "Матч ТВ"
"Я за три дня до матча один раз выпил и меня случайно выпустили на 15 минут. Я не должен был в матче участвовать, но тренер решил выпустить. И я чуть не умер на поле", - сказал Быстров в интервью "Матч ТВ".

Напомним, Быстров провел в "Спартаке" 3 сезона, после чего перешел в "Зенит" за 9 млн евро. За московский клуб полузащитник провел 138 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 26 результативных передач. За сборную России у Быстрова 48 игр и 4 забитых мяча.


Теги: Спартак Быстров
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