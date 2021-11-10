"Зенит" в этом сезоне делал несколько попыток продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, кажется, в Петербурге уже с этим смирились.
По моей информации, ближе всех к подписанию нападающего сейчас "Аталанта". По их мнению, Азмун своими игровыми качествами напоминает Дувана Сапату", - сказал журналист на своем ютуб-канале.
В этом сезоне иранский форвард провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
Напомним, ранее в числе претендентов на иранца назывались "Лион", "Байер" и "Рома".
Арустамян: в "Зените" смирились, что Азмун хочет в Европу. Ближе всех к подписанию "Аталанта"
Журналист Нобель Арустамян прокомментировал будущее форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"