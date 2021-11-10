"Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере, хотел бы здесь закончить свои выступления. Но, опять же, повторюсь: это только моё мнение. Может быть, завтра меня вызовет руководство клуба и скажет, что я больше не нужен", - сказал Фернандес в интервью "СЭ".
Фернандес перебрался в ЦСКА в 2012 году из бразильского "Гремио". С тех пор он отыграл за "армейцев" более 300 матчей, получил российский паспорт и вызывался в сборную России.
Напомним, в этом году 31-летний защитник объявил о завершении карьеры в сборной, объяснив это решение желанием сосредоточиться на клубной карьере.
Фернандес: хочу завершить карьеру в ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своих планах на будущее.
Фото: ФК ЦСКА