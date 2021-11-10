"Максику, мне кажется, обязательно нужен конкурент, но нужны и гарантии, что у него есть право ошибиться, что его сразу не поменяют. Играть до ошибки - точно не его история. Селихов вообще другой, ему не нужна конкуренция, он сам с собой конкурирует. Посадите за ним хоть Тер Штегена, хоть Алиссона, ему все равно вообще будет", - написал Ребров в своем блоге на Sports".
Основным голкипером "Спартака" на старте сезона был Александр Максименко. Однако в последних играх его сменил Александр Селихов, сыгравший в последних матчах с "Ростовом", "Лестером" и "Локомотивом". В матче с "Лестером" Селихов при счете 1:1 отразил пенальти.
Напомним, ранее сообщалось, что одной из целей "Спартака" на зимнее трансферное окно является укрепление вратарской позиции. В числе кандидатов назывались Иван Ломаев ("Крылья), Илья Лантратов ("Химки") и Максим Бориско ("Балтика")
Ребров рассказал о разнице между Селиховым и Максименко
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров поделился мнением о бывших конкурентах Александре Максименко и Александре Селихове.
Фото: ФК "Спартак"