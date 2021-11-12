Ранее сообщалось, что "Локомотив" подпишет 18-летнего игрока молодежной сборной Украины за несколько миллионов евро. В "Краснодар" "железнодорожники" зимой продают защитника Пабло.
По информации, интерес к трансферу Мампасси проявляют также "Зенит" и московское "Динамо", которые могут перехватить игрока.
Источник: Sport24.
СМИ: защитник "Шахтера" Мампаси близок к переходу в "Локомотив"
Источник: "Локомотив" продает Пабло в "Краснодар"
Источник: "Зенит" и "Динамо" могут перехватить Мампасси у "Локомотива"
Фото: ФК "Шахтер"