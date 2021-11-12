— Смена гражданства? Насколько я понимаю, он заигран только за молодежку — есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной, — рассказал Геркус в интервью "СЭ".
Ранее появилась информация, что "Локомотив" заплатит четыре миллиона евро за 18-летнего футболиста "Шахтера" и молодежной сборной Украины. Конкуренцию за игрока "железнодорожникам" могут составить "Зенит" и "Динамо".
СМИ: "Локомотив" планирует оформить украинцу Мампасси российское гражданство после трансфера
Геркус — о возможном смене гражданства украинца Мампасси: надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном трансфере защитника "Шахтера" Марка Мампасси в клуб.
Фото: ФК "Локомотив"