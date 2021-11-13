Полузащитник "Краснодара" Черников - о Галицком: сверхчеловек!

"Для меня Сергей Николаевич – сверхчеловек. Когда я был в академии, то часто видел его, он приезжал во время тренировок и ходил между полями, следил за процессом. Человек любит свое дело, испытываю громадное уважение к нему", - цитирует Черникова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Черников провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и заработал 5 желтых карточек. Его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt - 1 млн евро.
"Краснодару" в следующие выходные предстоит встреча против "Спартака" в заключительном туре первого круга РПЛ. Перед матчем в активе краснодарцев 21 очко, они занимают 7-е место в таблице. Красно-белые отстают на 2 очка и находятся на 9-й строчке.
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Фото: ФК "Краснодар"