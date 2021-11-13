Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
1 - 0
КАМАЗЗавершен
Томь
1 - 0
ВелесЗавершен
Текстильщик
1 - 1
ТорпедоЗавершен
Волгарь
2 - 0
РоторЗавершен
Спартак-2
0 - 0
КубаньЗавершен
Олимп-Долгопрудный
0 - 1
Краснодар-2Завершен
Металлург Лп
1 - 2
НефтехимикПерерыв
П1 14.5X 4.9П2 1.25
Факел
16:00
ОренбургНе начат
П1 2.37X 3.1П2 3
Алания
0 - 0
Енисей1 тайм
Балтика
18:00
АкронНе начат
П1 1.68X 3.5П2 5.4

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Босния и Герцеговина
17:00
ФинляндияНе начат
П1 2.14X 3.25П2 3.75
Норвегия
20:00
ЛатвияНе начат
П1 1.16X 8П2 19
Турция
20:00
ГибралтарНе начат
П1 1.01X 26П2 101
Бельгия
22:45
ЭстонияНе начат
П1 1.03X 17П2 70
Черногория
22:45
НидерландыНе начат
П1 9X 5.8П2 1.32
Уэльс
22:45
БеларусьНе начат
П1 1.27X 6П2 12
Франция
22:45
КазахстанНе начат
П1 1.03X 18П2 80

Полузащитник "Краснодара" Черников - о Галицком: сверхчеловек!

Полузащитник "Краснодара" Александр Черников рассказал о своем отношении к владельцу клуба Сергею Галицкому.
Фото: ФК "Краснодар"
"Для меня Сергей Николаевич – сверхчеловек. Когда я был в академии, то часто видел его, он приезжал во время тренировок и ходил между полями, следил за процессом. Человек любит свое дело, испытываю громадное уважение к нему", - цитирует Черникова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Черников провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и заработал 5 желтых карточек. Его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt - 1 млн евро.

"Краснодару" в следующие выходные предстоит встреча против "Спартака" в заключительном туре первого круга РПЛ. Перед матчем в активе краснодарцев 21 очко, они занимают 7-е место в таблице. Красно-белые отстают на 2 очка и находятся на 9-й строчке.


Теги: Краснодар Черников Галицкий
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Мостовой: ничего страшного, если сборная попадет в стыковые матчи. Будет даже интереснее
Головин: Карпин хочет, чтобы его команда играла без страха
Прудников о Черчесове: прихожу на тренировку с улыбкой, он говорит: "Что, смешно тебе?". На следующий день: "Чего грустный такой?"
Канчельскис: победу над Хорватией можно будет назвать чудом для нашей сборной 1
Источник: "Спартаку" летом предлагали защитника "Астон Виллы" Гильбера 2
Лантратов не полетит со сборной России на матч с Хорватией 2
Источник: Икарди хочет перейти из ПСЖ в более спокойный клуб, чтобы сосредоточиться на отношениях с Вандой Нарой
Защитник "Крыльев" Бегич собирается получать российский паспорт 3
Газизов - о возможном уходе Агаларова: если что-то будет, все узнают
Бегич - о Пиняеве: большой талант. Я ему сразу сказал "Иди, брат, в Европу" 2
Логашов: после одного из первых матчей Фернандеша Смородская приехала и навтыкала ему: "А ты че? Ты футболист или клоун?" 2
Булыкин - о матче сборной против Хорватии: выходить и играть на ничью очень опасно
Семин: Карпин отлично справляется. Игроки верят в тренера, а он в них 1
Защитник "Крыльев" Бегич: пошутил, что ударю Сергееву по ногам, если он забьет Хорватии 2
Полузащитник "Краснодара" Черников - о Галицком: сверхчеловек! 1
Источник: "Арсенал" хочет зимой подписать Стерлинга
Умяров - о предстоящем матче с молодежкой Испании: мы хотим быть первыми и нужно вернуть должок за прошлую игру
Наумов - о Мампасси в "Локомотиве": известного игрока брать дорого, поэтому берут таких, а спортивный результат отходит на второй план 2
Сын Рыжикова провел первую тренировку за основной состав "Рубина" 1
Геркус — о возможном смене гражданства украинца Мампасси: надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной
Экс-тренер "Спартака" Кононов может возглавить украинский "Колос" 3
Алейников: я бы посоветовал Миранчуку попробовать себя в "Монако", где Головин может помочь ему быстро интегрироваться
СМИ: "Локомотив" планирует оформить украинцу Мампасси российское гражданство после трансфера 9
Источник: "Зенит" и "Динамо" могут перехватить Мампасси у "Локомотива" 2
"Ювентус" заинтересован в трансфере Витцеля
Ткаченко летом предлагал купить "Спартаку" одноклубника Кокорина 2
Агаларов — о невызове в сборную России: лучше быть там, где дают игровое время и нуждаются в твоих услугах
Игонин: нужен ли Дзюба сборной? Я полностью на стороне Карпина 4
Полузащитник "Рубина" Дрейер дебютировал за сборную Дании 1
Ткаченко: знаю про интерес к Захаряну со стороны "Барселоны" и дортмундской "Боруссии" 2
Все новости
-