"Не знаю, у кого там фетиш на Массимо, так что пихают его везде, куда не попадя. Тренера, который случайно выиграл наш чемпионат, и который не может ничего показать более-менее приличного нигде больше, пытаются пристроить в те же самые "Химки". Назначение Карреры будет таким же глупым поступком, как и расставание с Черевченко", - приводит слова Черевченко "СЭ".
Напомним, сегодня появилась информация, что главными кандидатами на вакантный пост тренера "Химок" являются Массимо Каррера и Михаил Галактионов.
Подмосковный клуб находится без наставника с момента увольнения Игоря Черевченко в конце октября. Прямо сейчас "Химки" идут в зоне вылета, набрав 12 очков в 14 встречах РПЛ. За последние три месяца они выиграли один матч.
Червиченко: назначение Карреры в "Химки" будет глупым поступком. Он случайно выиграл наш чемпионат
Бывший президент "Спартака" прокомментировал возможное назначение Массимо Карреры главным тренером "Химок".
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