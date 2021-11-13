"Еще официально ничего не объявлено. Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это "Локомотив"? Да.
Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра - если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно", - сказала Владлена Мампасси.
Напомним, что вчера стало известно о возможном переходе 18-летнего защитника "Шахтера" в "Локомотив". Кроме того, сообщалось, что руководство московского клуба собирается оформить Мампасси российский паспорт.
Сегодня появились слухи, что футболиста у "железнодорожников" готовы перехватить "Динамо" и "Зенит".
Источник: Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Мама Марка Мампасси: возможность перехода в Россию есть. Будет ли это "Локомотив"? Да
Мама защитника "Шахтера" Марка Мампасси прокомментировала возможный переход сына в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Шахтер"