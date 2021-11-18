Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года и провел с командой остаток прошлого сезона. Сейчас 42-летний специалист является ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича. Под руководством Олича ЦСКА провел 9 матчей, в которых одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью, а также потерпел 4 поражения. Армейский клуб в сезоне-2020/21 финишировал на 6-м месте. Впервые за долгое время ЦСКА не сумел попасть в еврокубки.
"Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдет Бабаев, то всегда готов. ЦСКА - хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые все изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Я за свою карьеру поработал больше чем с 20-ю тренерами. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА", - цитирует Олича "Чемпионат".
В текущем сезоне "армейцы" после 14-ти туров Российской Премьер-лиги располагаются на 5-м месте в таблице, набрав 23 очка.
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Олич: никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич критически отозвался о руководстве москвичей, и, в частности, о генеральном директоре "армейцев" Романе Бабаеве.
Фото: ПФК ЦСКА