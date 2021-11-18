Именно это агентство занималось трансфером игрока в "Спартак" в феврале 2021 года. Сообщается, что Промес пропал из списка клиентов SEG на сайте агентства, а статус игрока на портале Transfermarkt сменился на "без агента".
Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов намерена привлечь Промеса к уголовной ответственности по делу о покушении на убийство. Расследование в отношении Промеса ведется из-за инцидента, произошедшего летом минувшего года. СМИ сообщали, что голландский футболист напал с ножом на двоюродного брата. В итоге у потерпевшего было серьезно повреждено колено.
Источник: Матч ТВ
Источник: Промесу грозит тюремное заключение по делу о покушении на убийство
Агентство, представляющее интересы Промеса, прекратило сотрудничество с ним
Агентство Sports Entertainment Group (SEG) и Квинси Промес недавно прекратили сотрудничество.
Фото: ФК "Спартак"