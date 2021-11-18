По мнению Широкова, "Краснодар" является фаворитом встречи. Экс-футболист "быков" заявил, что ждет от команды результативной игры.
"Краснодар" играет дома, поэтому он в этой встрече фаворит, но небольшой. "Спартак" достаточно удачно играет на выезде, по крайней мере по результату. От "Краснодара" всегда ждем результативного футбола, тем более дома", - сказал Широков.
Отметим, что матч "Краснодар" - "Спартак" пройдет завтра, 20 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Спорт-Экспресс
Широков: "Краснодар" является фаворитом матча со "Спартаком"
Бывший игрок "Краснодара" и "Спартака" Роман Широков высказался о предстоящем матче между командами.
Фото: "Чемпионат"