Аршавин отреагировал на информацию о решении ФИФА переписать его гол за сборную России на Кержакова

- Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную - а лучше их двоих (с Артёмом Дзюбой - прим. Rusfootball.info), чтобы между собой решили спор, кто лучше, - передаёт слова Аршавина "СЭ".
Ранее появилась информация, что гол Андрея Аршавина в товарищеском матче Германия - Россия 2005 года может быть переписан на Александра Кержакова, который внёс мяч в сетку с линии ворот. В этом случае бомбардирский показатель 43-летнего Кержакова в национальной команде достигнет 31 гола и он повторит рекорд 37-летнего Артёма Дзюбы, который вышел на чистое первое место в этой гонке в марте 2025 года.
Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал новость о том, что его гол могут переписать на Александра Кержакова, что позволит тому повторить бомбардирский рекорд Артёма Дзюбы.
