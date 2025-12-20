Евсеев может стать главным тренером махачкалинского "Динамо"

Главный тренер новороссийского "Черноморца" Вадим Евсеев может занять вакантный пост наставника махачкалинского "Динамо", сообщают СМИ.
По данным источника, стороны ведут активные переговоры, при этом окончательное решение клубом и тренером должно быть принято в ближайшие несколько дней. Сообщается, что Евсеев является одним из главных кандидатов на эту должность, которую в декабре 2025 года покинул Хасанби Биджиев.
С сентября 2025 года 49-летний Вадим Евсеев возглавляет выступающий в Первой лиге новороссийский "Черноморец". Ранее специалист работал в таких клубах, как "Ленинградец", "Кубань", "Факел", "Шинник", "Уфа", "СКА-Хабаровск" и "Амкар".
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Факел"