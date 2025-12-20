Матчи Скрыть

Евсеев может стать главным тренером махачкалинского "Динамо"

По информации СМИ, махачкалинское "Динамо" ведёт переговоры о подписании тренерского контракта с наставником новороссийского "Черноморца" Вадимом Евсеевым.
Фото: ФК "Факел"
Главный тренер новороссийского "Черноморца" Вадим Евсеев может занять вакантный пост наставника махачкалинского "Динамо", сообщают СМИ.

По данным источника, стороны ведут активные переговоры, при этом окончательное решение клубом и тренером должно быть принято в ближайшие несколько дней. Сообщается, что Евсеев является одним из главных кандидатов на эту должность, которую в декабре 2025 года покинул Хасанби Биджиев.

С сентября 2025 года 49-летний Вадим Евсеев возглавляет выступающий в Первой лиге новороссийский "Черноморец". Ранее специалист работал в таких клубах, как "Ленинградец", "Кубань", "Факел", "Шинник", "Уфа", "СКА-Хабаровск" и "Амкар".

Источник: "Чемпионат"

