Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
Челси2 тайм
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Ашветия рассказал, удастся ли "Балтике" повторить путь "Лестера"

Бывший футболист "Локомотива" Михаил Ашветия высказался о выступлении "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ
"Пятое место - это уже отличный результат для такой команды. Я не ожидал, что "Балтика" так быстро наберет обороты. Но ей не удастся повторить путь "Лестера". Ее конкуренты по турнирной таблице сильнее. "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА пока находятся на другом уровне", - сказал Авшетия Metaratings.

На данный момент "Балтика занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Команда одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге. Следующий матч клуба в РПЛ состоится 28 февраля против петербургского "Зенита".

"Лестер" стал чемпионом Англии в сезоне-2015/2016. Команда набрала 81 очко в 38 матчах АПЛ.

