"Пятое место - это уже отличный результат для такой команды. Я не ожидал, что "Балтика" так быстро наберет обороты. Но ей не удастся повторить путь "Лестера". Ее конкуренты по турнирной таблице сильнее. "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА пока находятся на другом уровне", - сказал Авшетия Metaratings.
На данный момент "Балтика занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Команда одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге. Следующий матч клуба в РПЛ состоится 28 февраля против петербургского "Зенита".
"Лестер" стал чемпионом Англии в сезоне-2015/2016. Команда набрала 81 очко в 38 матчах АПЛ.
Ашветия рассказал, удастся ли "Балтике" повторить путь "Лестера"
Бывший футболист "Локомотива" Михаил Ашветия высказался о выступлении "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ