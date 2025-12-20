Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

В РФС рассказали, что нужно сделать, чтобы Кержаков официально догнал Дзюбу в гонке бомбардиров сборной России

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терёшин объяснил, что необходимо для официальной фиксации 31-го гола Александра Кержакова за сборную России.
Фото: РФС
- Рады за Александра - продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьёзно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ, что поскольку организатором товарищеского матча являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения. Юридически теперь необходимо связываться с Немецким футбольным союзом. Если поступит официальное обращение, РФС окажет содействие, - передаёт слова Терешина "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что ФИФА приняла решение переписать на счёт Александра Кержакова забитый мяч в ворота сборной Германии в товарищеском матче 2005 года, по протоколу ошибочно записанный на Андрея Аршавина. Благодаря этому 43-летний Кержаков может увеличить количество своих голов за сборную России до 31, повторив тем самым бомбардирский рекорд опередившего его в марте 2025 года Артёма Дзюбы.

ФИФА подтвердила, что гол Аршавина Германии в 2005 году засчитан ошибочно - источник

Сборная России отреагировала на виртуальный 31-й гол Кержакова в бомбардирской гонке с Дзюбой

Главный тренер сборной России Карпин: придётся теперь следить и за Кержаковым

