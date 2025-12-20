В РФС рассказали, что нужно сделать, чтобы Кержаков официально догнал Дзюбу в гонке бомбардиров сборной России

- Рады за Александра - продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьёзно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ, что поскольку организатором товарищеского матча являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения. Юридически теперь необходимо связываться с Немецким футбольным союзом. Если поступит официальное обращение, РФС окажет содействие, - передаёт слова Терешина "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что ФИФА приняла решение переписать на счёт Александра Кержакова забитый мяч в ворота сборной Германии в товарищеском матче 2005 года, по протоколу ошибочно записанный на Андрея Аршавина. Благодаря этому 43-летний Кержаков может увеличить количество своих голов за сборную России до 31, повторив тем самым бомбардирский рекорд опередившего его в марте 2025 года Артёма Дзюбы.
Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терёшин объяснил, что необходимо для официальной фиксации 31-го гола Александра Кержакова за сборную России.
