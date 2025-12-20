"В первых матчах весны "Краснодар" встретится с "Ростовом", "Сочи" и "Ахматом". Будет ездить по югу. На бумаге у "Краснодара" самые большие шансы на чемпионство. В том числе из-за календаря. Но за оставшиеся 12 игр может многое произойти", - сказал Синицын Metaratings.
В текущем сезоне чемпионата России "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
"Быки" являются действующим чемпионом России. "Краснодар" набрал 67 очков в РПЛ сезона-2024/2025.
Синицын назвал клуб, у которого самые большие шансы на чемпионство в РПЛ
Бывший голкипер "Краснодара" Андрей Синицын назвал клуб, у которого самые большие шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ