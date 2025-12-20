Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
Челси2 тайм
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Синицын назвал клуб, у которого самые большие шансы на чемпионство в РПЛ

Бывший голкипер "Краснодара" Андрей Синицын назвал клуб, у которого самые большие шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ
"В первых матчах весны "Краснодар" встретится с "Ростовом", "Сочи" и "Ахматом". Будет ездить по югу. На бумаге у "Краснодара" самые большие шансы на чемпионство. В том числе из-за календаря. Но за оставшиеся 12 игр может многое произойти", - сказал Синицын Metaratings.

В текущем сезоне чемпионата России "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 18-ти матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали 12 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

"Быки" являются действующим чемпионом России. "Краснодар" набрал 67 очков в РПЛ сезона-2024/2025.

