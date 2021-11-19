Об этом сообщил футболист клуба Илья Кухарчук.
— Сегодня перед тренировкой нам официально представили старого нового тренера. Все на позитиве, готовимся к ЦСКА, — цитирует Кухарчука Sport24.
25 октября стало известно, что Черевченко и "Химки" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
47-летний Черевченко тренировал "Химки" с сентября 2020 года. Послезавтра, 21 ноября, "Химки" в гостях сыграет против московского ЦСКА. Начало матча: 14:00 мск.
"Химки" после 14 туров чемпионата России идут на 15-й строчке с 12-ю очками.
Черевченко представили в качестве тренера "Химок"
Российский специалист Игорь Черевченко был представлен в качестве главного тренера "Химок".
Фото: ФК "Химки"